Mangel an Arbeitskräften in Mansfeld-Südharz

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen/MZ - Fachkräfte für die Region zu finden, ist eine der großen Aufgaben dieser Zeit. Um darin voranzukommen, steht nun eine Beteiligung des Landkreises an der so genannten Fachkräfteallianz im Raum. Erstmals wird sich damit der Wirtschaftsausschuss am kommenden Mittwoch befassen, ehe das Thema auch beim nächsten Kreistag am 15. März auf der Tagesordnung steht.