Initiatoren suchen noch Mitstreiter für die Frühjahrsputz-Aktion in Sangerhausen

Am 26. März findet ein großer Frühjahrsputz in Sangerhausen statt. Dafür suchen die Initiatoren noch fleißige Unterstützer.

Sangerhausen/MZ - Es gibt bereits eine ganze Reihe Anmeldungen. Es werden aber noch Teilnehmer für den großen Frühjahrsputz gesucht, der am 26. März in Sangerhausen stattfinden soll. Zu der Aktion haben der Sangerhäuser Rotary-Club und verschiedene Unterstützer aufgerufen. „Es wäre schön, wenn sich noch weitere Mitstreiter finden“, sagte Celine Peisker, die die Koordinierungselle der Aktion leitet. Diese ist bei der Firma Schatz Umwelttechnik eingerichtet. Vereine, Verbände und andere Gruppen, die sich beteiligen wollen, können sich dort bis 23. März per E-Mail anmelden.