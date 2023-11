Karin Spiegel hat in Sangerhausen einen erfolgreichen Naturkost-Laden etabliert und möchte gern in Rente gehen. Doch so einfach ist das nicht.

Sangerhausen/MZ. - Es ist eine Herausforderung, vor der viele Firmeninhaber stehen. Sie haben sich in den Jahren nach der Wende etwas aufgebaut und nun das Alter erreicht, in dem sie in den Ruhestand gehen könnten. Sie bräuchten aber einen Nachfolger, um das Geschaffene auch in Zukunft erhalten zu können.