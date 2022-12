In Sankt Bartholomäus wird Schinkels Zeit wieder sichtbar

Edersleben/MZ - „Wie Sie sehen, sehen Sie nichts!“, sagt Pfarrer Klemens Niemann schmunzelnd. Tatsächlich verhüllt eine riesige graue Plane den Chorraum der Kirche Sankt Bartholomäus in Edersleben. Sie soll das Kirchenschiff vor dem Staub schützen, der durch die Bauarbeiten entsteht. Die Kirchengemeinde führt die in den 1990er Jahren begonnenen Sanierungsarbeiten am Gebäude fort. Dazu regen sich seit Oktober wieder die Hände der Baufachleute. In einem ersten Bauabschnitt soll der Chorraum des Schinkel-Baus restauriert und saniert werden. Vor Ort arbeiten die Diplomrestauratorin Antje Pohl und Stefan Kallmeier von der Firma BSR Witschel. Im Laufe der Voruntersuchungen wurden Stück für Stück die originalen Farbe des Raumes aus Schinkels Zeit freigelegt. Bis aber wieder Farbe aufgetragen wird, muss das Mauerwerk saniert werden. Wie nötig das ist, sieht man am besten im Eingangsbereich, wo die Salzausblühungen Blasen im Putz werfen. Deshalb wurden im Chorraum bis in Übermannshöhe die versalzenen Putzflächen bis auf die blanken Steine entfernt. Die Fläche wird Stefan Kallmeier demnächst mit einem farbneutralen Luftkalkmörtelputz neu verputzen. „Die untere Fläche erhält dann keine Farbgebung“, sagt der Baufachmann. Dafür hat er zwei verschiedene Probeflächen geputzt, von denen dann gemeinsam mit dem betreuenden Ingenieurbüro Hermanns die passende Putzmischung ausgesucht wird.