In Sangerhausen gibt es einen neuen Anlaufpunkt für Senioren

Sangerhausen/MZ - In den Blumenkästen an der Balkonbrüstung blühen Alpenveilchen und Chrysanthemen um die Wette: Der neue Aktiv-Treff in der Sangerhäuser Karl-Liebknecht-Straße 41 ist eröffnet. Er soll zu einem Nachbarschaftstreff für Senioren aus Südwest werden. Das wünschen sich die TAG Wohnen als Vermieter und die Diakonischen sozialen Dienste Sangerhausen (DSD). Als dritter Partner kommt die Better@Home Service GmbH für das gemeinsame Projekt „Vertrautes Wohnen“ hinzu.

„Unser neuer Aktiv-Treff ist zum Start immer montags von 14 bis 17 Uhr geöffnet“, sagt Henrike Bertram von der DSD. Sie wird im Aktiv-Treff jahreszeitlich orientierte Freizeitangebote offerieren und die Besucher außerdem zum Projekt „Vertrautes Wohnen“ beraten. Die Räume und die Ausstattung stellt der Vermieter kostenfrei zur Verfügung.

Regionale Gewerbetreibende für Projekt gesucht

Die TAG Immobilien AG ist als Immobilienunternehmen überregional in Deutschland tätig und bewirtschaftet seit 2014 auch 450 Wohneinheiten in Sangerhausen. „In Sachsen-Anhalt sind es über 10.000 Wohnungen“, sagt Vorstand Claudia Hoyer. Gemeinsam hätten die drei Projektpartner eine Idee entwickelt, um älteren Menschen die Chance zu eröffnen, länger und selbstbestimmt in ihren eigenen Wohnungen zu leben. Dafür stehe nun ein einfach zu bedienendes technisches Assistenzsystem zu Verfügung, das jedermann bedienen könne und das Hilfe im Alltag ermögliche. Ein Tablet, das den Nutzern viele Möglichkeiten und zudem Sicherheit bietet.

„Für unser Projekt suchen wir noch regionale Gewerbetreibende“, sagt Hoyer. Im Fokus stünden dabei „haushaltsnahe Dienstleistungen wie zum Beispiel Lieferservice für Essen und Lebensmittel, Apotheken, Podologen und Ärzte“. Die Gewerbetreibenden könnten sich mit der digitalen Plattform verbinden. „Das hilft den älteren Menschen und stärkt zugleich die Wirtschaft, so können wir die Region zusammenbringen.“

Da das Unternehmen Wohnungen verwalte und vermiete, komme die DSD mit ihren Sozialarbeitern als Partner hinzu. Denn „die Technik will erklärt werden“, sagt Geschäftsführer Arno Elmer von der Better@Home Service GmbH. Das System sei sehr einfach erklärbar, es ermögliche gleichermaßen den sozialen Kontakt zu Angehörigen und Bekannten, sei aber auch mit einem Notrufsystem gekoppelt.

Nicht zuletzt könnten die Fachkräfte im Pflegebereich durch das Assistenzsystem ein Stück weit entlastet werden

Für Markus Gormanns, Heimleiter des Roßlaer Marienstifts und Geschäftsführer der DSD, verbindet sich mit der Einweihung des Aktiv-Treffs außerdem noch ein Jubiläum: „Das reiht sich ein in die Seniorennachmittage, die wir nun schon seit 30 Jahren anbieten. Im Oktober 1991 haben wir als ambulanter Pflegedienst die ersten Schritte getan.“

Nicht zuletzt könnten die Fachkräfte im Pflegebereich durch das Assistenzsystem ein Stück weit entlastet werden, findet Fachbereichsleiter Sven Vogler von der Kreisverwaltung Mansfeld-Südharz. Und er prophezeit, dass die „Zielgruppe“ aufgrund der Bevölkerungsstruktur in den nächsten Jahren wachsen wird.

Ilona Albrecht, die Vorsitzende des Sangerhäuser Stadtseniorenrats, und ihre Stellvertreterin Amri Gebser loben das neue Angebot in Südwest. „Ich werde sicher öfter mal herkommen und auch Bekannte herschicken“, kündigt Albrecht an. Angelika Winkelmann nutzt gleich die Gelegenheit, um sich das digitale Assistenzsystem erklären zu lassen; es würde ihrem Schwiegervater bestimmt gute Dienste leisten, sagt sie.

Am Montag, 1. November, lädt Sozialarbeiterin Henrike Bertram zum ersten Seniorennachmittag in die Liebknechtstraße 41 ein. „Wer Lust hat, kann Textildruck ausprobieren - und sollte Neugier mitbringen!“ Der Textildruck könnte womöglich zur Nebensache werden. Denn in den vergangenen Wochen hat sie vor allem unter älteren Menschen ein großes Bedürfnis zum Reden festgestellt, sagt Bertram. Und dazu ist am Montag bestimmt Gelegenheit.