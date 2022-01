In Keller in Sangerhausen eingebrochen: Polizei sucht nach den Tätern

Sangerhausen/MZ - Diebe haben in Sangerhausen in zwei Kellern in Sangerhausen Beute machen wollen. Betroffen waren laut Polizeirevier Kellerräume in Mehrfamilienhäusern in der Georg-Schumann-Straße und in der Alban-Hess-Straße. Im ersteren Fall scheiterten die Täter jedoch an der Tür. Am zweiten Tatort konnte ein Keller geöffnet werden. Augenscheinlich wurde jedoch nichts entwendet, heißt es dazu weiter aus dem Polizei-Revier.