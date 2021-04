In Emseloh gibt es Frisches aus der Holzhütte

Emseloh

In Emseloh soll es in dieser Saison die Möglichkeit geben, Spargel und Erdbeeren frisch am Verkaufsstand zu holen. Eine Firma aus Gebesee habe in der Verwaltung der Einheitsgemeinde angefragt, ob sie an der alten B80 eine solche Holzhütte aufstellen darf, berichtete Emselohs Ortsbürgermeister Axel Mühlenberg (parteilos) in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates. Das Ordnungsamt habe die Anfrage mit ihm abgestimmt. Gegen den Stand sei auch nichts einzuwenden, meinte Mühlenberg. Mit seinem Angebot kommt er dem Hofladen nicht in die Quere, sondern ergänzt es. Für die Emseloher bietet er die Gelegenheit, Spargel und Erdbeeren direkt im Ort einzukaufen, anstatt dafür erst irgendwo hinfahren zu müssen.

Als Stellplatz hätten sich die Gebeseer ursprünglich den Parkplatz oberhalb des Parks gewünscht, das funktioniere aber nicht, weil es Parkfläche blockieren würde. Stattdessen habe man eine Stelle an der Einfahrt zum Gut empfohlen. Laut Mühlenberg ist der Betrieb des Verkaufsstandes ab dem 1. Mai geplant. Bis Ende Juni soll er am Gut stehen und dann wieder abgebaut werden.