In Egon Ottilies Garten dampft eine Lok durch Mini-Blankenheim

Mit einer Garteneisenbahn nimmt Egon Ottilie an der MZ-Gartenolympiade teil. Für die Anlage hat er noch viele Pläne.

Blankenheim/MZ - Die Dampflok mit ihren vier Waggons fährt langsam in den Blankenheimer Bahnhof ein und kommt schließlich zum Stehen. Der Bahnhof im Miniaturformat befindet sich im Garten von Egon Ottilie. Hier hat er einen Teil von Blankenheim detailgetreu nachgebaut.

Vor 20 Jahren begann der Bau der Gartenbahnanlage

„Meine Frau hat mir mal vor 20 Jahren eine Grundausrüstung für eine Garteneisenbahn zu Weihnachten geschenkt“, sagt Ottilie. Daraus sei dann irgendwann die Gartenbahnanlage schrittweise entstanden. Anfangs sei die Anlage nur klein und kreisförmig aufgebaut gewesen, aber sie sei dann über die Jahre immer weiter gewachsen. „Die Anlage habe ich bestimmt schon 15-mal umgebaut und Stück für Stück immer wieder erweitert. Man ist ja damit nie fertig“, so der 67-Jährige.

Den Garten habe er für die Anlage natürlich umgestalten müssen. „Hier standen früher mehrere Obstbäume wie Pflaumenbäume oder Kirschbäume. Zu DDR-Zeiten hat man das Obst noch verkauft, aber heute will ja keiner mehr etwas. Der Garten ist insgesamt etwa 1.200 Quadratmeter groß“, sagt Ottilie, der früher als Schlosser gearbeitet hat. Im restlichen Garten habe er noch ein bisschen Gemüse wie Gurken oder Tomaten angebaut.

Auch ein Gestüt ist auf dem Gelände der Garteneisenbahn zu finden. (Foto: Maik Schumann)

Zudem sei es auch ziemlich schwierig gewesen, die Gartenbahnanlage um den Gartenteich herum zu bauen. Die Bahnbrücken, die über den Teich führen, hat Ottilie selbst gebaut. Auch die meisten Häuser, die auf der Anlage stehen, hat er selbst gebaut und selbst bemalt. „Meistens bastele ich im Winter um die Weihnachtszeit an den Häusern. Zuerst habe ich dafür Sperrholz verwendet, aber das war nicht wetterfest. Danach habe ich die Häuser mit Hartschaumplatten gebaut, die man auch sonst zum Bauen verwendet. Sogar Glasscheiben habe ich in die Häuser eingebaut, um sie wetterfest zu machen“, erläutert Ottilie, der seit vier Jahren Rentner ist.

Das ehemalige Hotel Wartburg als nächstes Projekt

Auf einem Teil der Bahnanlage habe er Blankenheim teilweise nachgebaut mit markanten Gebäuden, wie es früher einmal gewesen sei. „Viele Gebäude, die hier auf der Anlage stehen, gibt es mittlerweile tatsächlich nicht mehr. Als nächstes möchte ich zum Beispiel das ehemalige Hotel Wartburg nachbauen. Das war früher das größte Hotel hier im Kreis. Davon habe ich noch Fotos gemacht, bevor das Gebäude verfallen ist. Das wird vielleicht mal mein nächstes Objekt, an dem ich basteln werde“, so der 67-Jährige.

Warten auf den nächsten Zug (Foto: Maik Schumann)

Auch der Blankenheimer Bahnhof sei irgendwann abgerissen worden. „Da war ich froh, dass ich auch davon die Fotos gemacht hatte. Dann habe ich mir vorgenommen, den Bahnhof für die Anlage nachzubauen, um die Erinnerung daran zu erhalten“, sagt Ottilie. Den Blankenheimer Bahnhof habe er dann vor etwa drei Jahren angefangen, selbst zu bauen. Dabei fehle allerdings noch ein Kastanienbaum. „Da weiß ich aber nicht, wie ich das hinkriege in dem Maßstab. Ansonsten ist das alles im Prinzip so wie es damals war“, so Ottilie.