In der Wolferstedter „Tanne“ wird bald das letzte Eisbein serviert

Nach 31 Jahren geht die Nachwende-Geschichte der Gaststätte in Wolferstedt zu Ende. Womit sie bundesweit berühmt wurde und warum den Wirt alle nur „Mambo“ nennen.

Hans-Jürgen und Gudrun Zollatz schließen am 4. Dezember ihre Gaststätte „Zur Tanne“ in Wolferstedt. Auch die Durchreiche vom Thekenraum zu den Stehgästen im großen Flur wird nach diesem Tag verwaist sein.

Wolferstedt/MZ - Nur ein halbes Dutzend Tische stehen in dem kleinen Gastraum. Rechts, gleich neben dem Tresen, der Stammtisch mit der alten Holzbank. An einer Tafel an der Wand sind mit Kreide die Hauptgerichte angeschrieben: Bockwurst, Knacker, Strammer Max, Schnitzel, Rostbrätel, Currywurst.