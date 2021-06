In Allstedt regen sich Zweifel am „geotechnischen Bericht“

Sangerhausen/MZ - Der geotechnische Bericht, den der Wasserverband Südharz als Grundlage für seine Konzepte zur Beseitigung des Niederschlagswassers nutzt, soll fortgeschrieben werden. Das hat Peter Banisch beantragt, der die Stadt Allstedt im Verband vertritt: „Aus unserer Sicht besteht sehr großer Handlungsbedarf. Das sollten wir bald in der Verbandsversammlung behandeln.“

Denn die vorhandene Datensammlung könne zu Fehleinschätzungen führen, warnte Banisch, zumal die Autoren des Berichts selbst auf eine ganze Reihe von Schwachstellen hingewiesen hätten. „Wir finden zum Teil beim Ausschachten ganz andere Verhältnisse vor, als der geotechnische Bericht unterstellt.“ Die Daten für den geotechnischen Bericht habe man über ein langes Zeitfenster hinweg gesammelt: „Wir benutzen das zu unkritisch.“ Neue Erkenntnisse müssten einfließen. Banisch verwies auf das Beispiel der Allstedter Kohlstraße, wo ein zusätzlicher Regenwasserkanal gebaut wird, obwohl das Regenwasser problemlos auf Grundstücken versickert.

Ärger über den Ablauf der Baumaßnahmen in Allstedt

Den geotechnischen Bericht über ein Ingenieurbüro fortschreiben zu lassen, gab Geschäftsführerin Jutta Parnieske-Pasterkamp zu bedenken, koste „viel Geld“. Banisch widersprach. Es sei auch aus eigener Kraft möglich, die Datensammlung zu ergänzen und fortzuschreiben. Wenn beispielsweise auf einer Distanz von einem Kilometer Tiefbauarbeiten erfolgten, könnten die Bodenverhältnisse dokumentiert und eingearbeitet werden. Die Geschäftsführerin soll nun zur nächsten Sitzung Vorschläge unterbreiten, empfahl Ernst Hofmann, Vorsitzender der Verbandsversammlung.

Zusätzlich hätten sich die Bewohner der Kohlstraße über den Ablauf der Baumaßnahme geärgert, so Banisch, weil von drei Seiten her mit den Arbeiten begonnen worden sei. „Die Anwohner kommen sich vor wie in einer Mausefalle.“ Im Notfall hätten weder Feuerwehr noch Rettungsfahrzeuge Hilfe leisten können.