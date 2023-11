Dass Thomas Müntzer in der Stadt eine Gottesdienstrevolution vollzogen hat, ist bis heute selbst in Kirchenkreisen kaum bekannt.

In Allstedt fand der allererste Gottesdienst komplett in deutscher Sprache statt

Allstedt/MZ. - Nein, Allstedt sei ihm in dem Zusammenhang bis vor Kurzem noch gar kein Begriff gewesen, gibt Uli Wittstock zu. Der MDR-Redakteur moderiert am Mittwochabend das zweite Allstedter Gespräch und sein Geständnis sagt mit Blick auf das Thema des Abends einiges aus. Denn es geht um die revolutionäre Gottesdienstreform, die Müntzer in Allstedt vollzogen hat, und Wittstock hat immerhin Theologie studiert. Dass genau hier in Allstedt die allerersten Gottesdienste komplett in deutscher Sprache gehalten wurden ist religionsgeschichtlich ein Meilenstein, bisher aber immer noch kaum bekannt.