ImTurm der Bergaer Kirche wurde Raum saniert

Am Wochenende wird Salatkirmes gefeiert. Was sich dahinter verbirgt.

Berga - Am kommenden Wochenende, 8. bis 10. Juli, wird in Berga die Kirchweihe der Kirche Sankt Petri und Pauli mit der Salatkirmes gefeiert. Es ist jeweils die erste Kirmes im Jahr in der Goldenen Aue. Weil zu dieser Zeit grüner Salat gegessen wird, nennen die Bergaer ihre Kirmes Salatkirmes. Von weithin sichtbar steht seit 123 Jahren die neogotische Sankt Petri-Pauli-Kirche auf dem Berg. Wie das bei Damen so ist, hat die Kirche so manches Geheimnis.