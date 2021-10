Impfaktion in Sangerhausen geht weiter

Sangerhausen/MZ - Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 24 weitere Corona-Fälle in Mansfeld-Südharz. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut RKI derzeit bei 59,1 und damit unter dem Bundesdurchschnitt. Welche Bevölkerungsgruppe am stärksten betroffen ist, dazu gab es am Freitag keine Angaben.

Im benachbarten Kyffhäuserkreis betrifft mehr als die Hälfte der Neuerkrankungen Schüler. Dort liegt die Inzidenz mittlerweile über 225. In MSH haben dem Landkreis zufolge 57,68 Prozent der Menschen ihre zweite Impfung erhalten.

Imaktion in Sangerhausen geht weiter

Geimpft wird in der nächsten Woche Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 15 Uhr beziehungsweise am Mittwoch bis 16 Uhr in der Impfkabine in der Sangerhäuser Mammuthalle. Am Montag ist das mobile Impfteam von 9 Uhr bis 15 Uhr zusätzlich in der Kreismusikschule am Markt in Hettstedt vor Ort. Am Dienstag gibt es Termine von 9 Uhr bis 15 Uhr in der Spangenberghalle, Alte Bergstraße, in Mansfeld.

Am Donnerstag wird von 9 Uhr bis 15 Uhr beim Arbeitersamariterbund in der Carl-Christian-Agthe-Straße in Hettstedt geimpft und am Freitag von 12 Uhr bis 18 Uhr im Einkaufszentrum „3E“, Herner Straße in Eisleben. Zum Einsatz kommen die Impfstoffe von Johnson & Johnson und Biontech.

Derzeit würde die Impfstelle täglich von bis zu 100 Menschen besucht

Unterdessen hat die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Thüringen mitgeteilt, dass die Impfstelle in Bad Frankenhausen geöffnet bleibt. „Ich gehe davon aus, dass dies bis Jahresende so sein wird“, sagte Impfstellenmanagerin Anja Barth. Derzeit würde die Impfstelle täglich von bis zu 100 Menschen besucht, so Barth, die in Berga wohnt. „Wir haben seit Schließung des Impfzentrums in Sangerhausen eine ganze Reihe Impfwillige aus dem Sangerhäuser Raum, aber auch aus Eisleben und Querfurt.“

Sie nannte eine Quote von 15 bis 20 Prozent. Geimpft wird in Bad Frankenhausen mit den Impfstoffen von Johnson & Johnson, Biontech und Moderna. Impfwillige können auf der Seite www.impfen-thueringen.de sowie unter der Telefonnummer 03643/4 95 04 90 einen Termin vereinbaren. „Oder sie kommen einfach vorbei“, sagte Barth. Die Impfstelle ist dienstags bis freitags von 10 bis 18 Uhr sowie samstags von 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr geöffnet. Sie befindet sich in der KMG-Klinik, An der Wipper 2.