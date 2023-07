Immobilien Bundesweit Spitze - Im Landkreis Mansfeld-Südharz lohnt sich kaufen mehr als mieten

Der Wohnatlas zeigt bundesweite Zahlen. Der Landkreis Mansfeld-Südharz liegt dabei an der Spitze. Hier ist der Kauf einer Wohnung im Vergleich zur Miete am günstigsten. Wie die Zahlen genau aussehen und wo es in Deutschland anders ist.