Am 28. Juni fordern Mediziner mehr Engagement vom Land gegen drohende Unterversorgung. Wie die Situation in Mansfeld-Südharz ist.

Sangerhausen/MZ - Nach den Apothekern wollen jetzt auch die Zahnärzte in Sachsen-Anhalt mit einem Streik auf die Probleme ihres Berufsstandes aufmerksam machen. Am kommenden Mittwoch wollen viele Zahnmediziner ihre Praxen nicht öffnen, sondern zu einer Protestaktion nach Magdeburg fahren. Dort tagt der Landtag am 28. Juni zum letzten Mal vor der Sommerpause.