Immer mehr Menschen halten in Mansfeld-Südharz Bienen. Das hat auch eine Kehrseite.

Zahl der Hobby-Imker hat sich in den vergangenen Jahren mehr als verdoppelt. Ohne fachlichen Rat kann es gründlich schief gehen.

Beim Honigschleuderfest in Roßla zeigt Gerald Kolbe interessierten Besuchern, wie ein Bienenvolk lebt.

Sangerhausen/MZ - Neugierig schauen sich Nele, Maike und Emely den Rahmen mit den Bienenwaben ganz aus der Nähe an und lassen sich sogar eine Drohne auf die Hand setzen. Beim Honigschleuderfest im Betrieb von Gerald und Ralf Kolbe in Roßla konnte man am Wochenende den nützlichen Insekten ganz nah kommen - und viele Besucher nutzten die Gelegenheit.