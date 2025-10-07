Pkw-Anhänger stand auf Feldweg „Immer kooperativ“ - 67-jähriger Ballonfahrer äußert sich zum Vorfall am Friedwald Sangerhausen

Der 67-jährige Ballonfahrer, der am Tag der Deutschen Einheit mit einem Mitarbeiter der Stadtverwaltung Sangerhausen darüber in Streit geriet, ob sein Pkw-Anhänger den Feldweg blockiere, hat sich nun zu Wort gemeldet. Er betont, sich jederzeit korrekt verhalten zu haben.