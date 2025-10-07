weather spruehregen
  4. Pkw-Anhänger stand auf Feldweg: „Immer kooperativ“ - 67-jähriger Ballonfahrer äußert sich zum Vorfall am Friedwald Sangerhausen

Der 67-jährige Ballonfahrer, der am Tag der Deutschen Einheit mit einem Mitarbeiter der Stadtverwaltung Sangerhausen darüber in Streit geriet, ob sein Pkw-Anhänger den Feldweg blockiere, hat sich nun zu Wort gemeldet. Er betont, sich jederzeit korrekt verhalten zu haben.

Von Joel Stubert 07.10.2025, 06:15
Auf dem Feldweg zum Friedwald hatte es am Freitagabend eine Diskussion über eine möglicherweise versperrte Zufahrt gegeben. Am Ende kam die Polizei. Foto: Maik Schumann

Sangerhausen/MZ. - Der 67-Jährige, der am vergangenen Freitag mit seinem Anhänger den Weg zum Friedwald teilweise blockiert hatte, hat sich nun gegenüber der MZ selbst zu Wort gemeldet.