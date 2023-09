Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Holdenstedt/MZ - Der Saal des Vereinshauses in Holdenstedt ist sanierungsbedürftig. Weil es auch in den Nachbarorten viele solcher „Baustellen“ gibt, zog die Informationsveranstaltung des Unternehmens T. Eisenschmidt aus Farnstädt am Samstag rund 80 Interessierte an. Aber nicht nur deshalb. Unter dem Motto „Energie aus der Region“ informierten Torsten Eisenschmidt und sein Team über das geplante Repowering des Windparks Holdenstedt-Bornstedt und eine geplante Erweiterung in westlicher Richtung.