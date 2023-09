Am Tag des offenen Denkmals kann man den Weingarten erkunden, gute Tropfen verkosten und in die Geschichte des kaiserlichen Geburtsorts abtauchen.

Im wiederbelebten Weinberg in Wallhausen ist ein Jubiläumstropfen zu Ottos 1111-Jährigem gereift

Gerd Hornickel bestimmt im Weingarten im Silberthal in Wallhausen mit einem Refraktometer den Zuckergehalt der Trauben.

Wallhausen/MZ - Stahlblauer Himmel, goldene Septembersonne, die Grillen zirpen und an den Rebstöcken hängen die prallen Trauben. Man wähnt sich in der Provence, doch der Wein, von dem hier die Rede ist, wächst im Silberthal oberhalb von Wallhausen, mitten in der Goldenen Aue.