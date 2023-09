Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/MZ - Der Spätsommer ist die Zeit der Pilze. Kaum ein Fußball-Fan gibt aber einen Pfifferling auf den VfB Sangerhausen, der am Sonntagnachmittag in der zweiten Runde des Landespokals auf den Halleschen FC trifft. Zu klar sind die Rollen im Duell zwischen dem auf Rang 15 in der aktuellen Verbandsliga-Tabelle zu findenden Gastgeber und dem Elften der 3. Bundesliga, der zuletzt Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen beim 4:1-Sieg geradezu überrollte, verteilt.