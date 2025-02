In Mansfeld-Südharz waren im Januar 6.905 Frauen und Männer von Arbeitslosigkeit betroffen, 277 mehr als im Dezember. Was der Winter mit höheren Arbeitslosenzahlen zu tun hat.

Im Januar mehr Arbeitslose in Mansfeld-Südharz

Arbeitsmarkt in Mansfeld-Südharz

Blick auf das Gebäuder der Agentur für Arbeit in Sangerhausen.

Sangerhausen/MZ. - Es gibt wieder mehr arbeitslose Menschen in der Region. Wie die Agentur für Arbeit in ihrem monatlichen Bericht feststellte, waren in Mansfeld-Südharz im Januar 6.905 Frauen und Männer von Arbeitslosigkeit betroffen.