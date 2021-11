Im Europa-Rosarium geht Saison mit einem Fest zu Ende

Die Saison ist vorbei. Zum Abschluss zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite und lockt viele in den Rosengarten.

Sangerhausen/MZ - Für Amelie ist das ein besonderer Tag. Die Achtjährige aus Zirndorf in Bayern besucht gerade in den Herbstferien ihre Oma in Riestedt und ist mit ihr, Bruder Benedikt und ihrer Mutti zum Saisonabschluss ins Rosarium gegangen.

Das Wetter ist prächtig und Amelie darf erstmals einen Kürbis schnitzen. „Wenn man es selbst macht, ist es aber schon ein bisschen schwierig“, erzählt das Mädchen. Ihr jüngerer Bruder Benedikt stimmt ihr zu: „Das Kürbisschnitzen macht richtig Spaß, aber es ist auch etwas schwer“, sagt er. Für Brigitte Otto, die Oma aus Riestedt kann es besser nicht laufen - Besuch der Lieben und alle haben Spaß.

Amelie aus Bayern schnitzte nicht nur ihren ersten Kürbis, sondern probierte alle Mitmachstände aus, die es für Kinder gab. Foto: Jürgen Lukaschek

An einem Tisch nebenan sitzt Ramona Höfer aus Querfurt, die mit ihrer achtjährigen Tochter Lori ins Rosarium gekommen ist: „Wir sind heute wegen dem Kürbisschnitzen hierher gekommen. Wir haben auch vorher schon die Hagebutten-Führung mitgemacht und uns den Rosengarten angeschaut“, sagt Höfer.

Das sei schon ein Highlight für die Kinder im Herbst. „Es freut mich, dass es stattfinden kann. Wir waren hier auch schon im letzten Jahr beim Kürbisschnitzen und Laternenbasteln dabei“, so Höfer. „Mir gefällt das Kürbisschnitzen. Ich habe ihn auch fast ganz alleine ausgehöhlt. Das war schon ein wenig schwierig, aber man gewöhnt sich daran“, sagt Lori.

Lori gehört inzwischen fast zu den Stammgästen am letzten Tag der Saison. Foto: Jürgen Lukaschek

Den kleinen und größeren Kürbisschnitzern steht an diesem Tag Sven Pittner zur Seite. „Das Angebot wird sehr gut angenommen von den Kindern. Ich helfe ihnen. Die meisten Kinder schaffen das aber auch selbstständig“, sagt der Stadtjugendpfleger, der den Stand gemeinsam mit dem Verein „Madhouse“ betreut.

Blasmusik mit den Original Salzbacher aus dem Seegebiet Mansfelder Land. Foto: Jürgen Lukaschek

Anderswo werden Ketten gebastelt, Kinder geschminkt, es wird musiziert und schließlich gibt es auch wieder - das hat zum Saisonabschluss im Rosarium Tradition - einen Laternenumzug. Am späten Sonntagvormittag gab es etwas für Experten und vor allem die, die es werden wollen: eine Rosen- und Hagebuttenführung durch den Rosengarten, der nun in die wohlverdiente Winterruhe geht.