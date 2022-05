Im Bahnhof wird’s wieder bunt: Osterkreativmarkt in Sangerhausen findet statt

Die Vorbereitungen für den Osterkreativmarkt in Sangerhausen laufen auf Hochtouren. Auch Hobbykünstler werden wieder vertreten sein.

Österliches am Stand.

Sangerhausen/MZ - Der erste Osterkreativmarkt seit drei Jahren findet am 12. und 13. März im Sangerhäuser Bahnhof statt. Geöffnet ist jeweils von 10 bis 16 Uhr. Astrid und Felix Sanders stecken mitten in den Vorbereitungen, 18 Aussteller haben zugesagt und wollen an den beiden Tagen Frühlingsschmuck aus den verschiedensten Materialien anbieten.