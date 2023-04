In Sangerhausen verdoppelt sich die Zahl der Entsorgungen in freier Natur fast. Auch die Straßen sind häufiger durch Müll verschmutzt.

Illegale Entsorgung von Müll nimmt in Sangerhausen stark zu

An Straßen und Feldwegen wird vermehrt illegal Müll entsorgt. Neben Hausmüll werden auch Reifen und Giftstoffe einfach in die Natur gekippt.

Sangerhausen/MZ - Es ist ein Ärgernis für so ziemlich alle Bürger der Stadt Sangerhausen und darüber hinaus: Müll und vor allem solcher, der illegal in die Landschaft geworfen oder – systematisch geplant – transportiert wird. Beispiele gibt es unzählige, jüngst tauchte eine Stelle direkt auf dem Martinsriether Weg zwischen Sangerhausen und Martinsrieth auf. Wenige Meter weiter in einem Feldweg die nächste.