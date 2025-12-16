weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Abschied vom Biosphärenreservat: „Ich dachte damals, da wirste jetzt alt mit deinem Dackel. Irrtum!“ Welche Umbrüche das Berufsleben von Armin Hoch prägten

Abschied vom Biosphärenreservat „Ich dachte damals, da wirste jetzt alt mit deinem Dackel. Irrtum!“ Welche Umbrüche das Berufsleben von Armin Hoch prägten

Armin Hoch hat viele Veränderungen in der Forstwirtschaft hautnah miterlebt. Nun steht nach Weihnachten und dem Jahreswechsel auch sein (Un-)Ruhestand bevor.

Von Helga Koch 16.12.2025, 06:00
Armin Hoch am Schaukasten der Violetten Schwarzwurzel in der Ausstellung des Biosphärenreservats.
Armin Hoch am Schaukasten der Violetten Schwarzwurzel in der Ausstellung des Biosphärenreservats. Foto: Maik Schumann

Hayn/MZ. - Für Armin Hoch könnte dieses Weihnachtsfest ein klein wenig anders sein als sonst. Obwohl die Tochter, die in der Nähe von Göttingen wohnt, mit ihrer Familie zu ihnen nach Hayn kommen wird und sie die gemeinsame Zeit genießen werden.