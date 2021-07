Hundesteuer in Sangerhausen wird erhöht - doch nicht so drastisch wie geplant

Sangerhausen/MZ - Positive Nachricht für Hundebesitzer in Sangerhausen und den 14 zugehörigen Ortsteilen: Die von der Stadtverwaltung erstmals seit zehn Jahren geplante Erhöhung der Hundesteuer fällt nach Kritik in den Ausschüssen und in der vergangenen Stadtratssitzung nun offenbar doch nicht so drastisch aus, wie bislang geplant. Die Verwaltung hat jetzt einen geänderten Entwurf ins Internet gestellt und an die Stadträte verteilt. Stimmen die in der Sitzung an diesem Donnerstag zu, sind für den ersten Hund künftig 60 Euro pro Jahr zu zahlen (plus 12 Euro). Ein zweiter Hund würde ab Januar kommenden Jahres 78 statt 60 Euro kosten (18 Euro mehr). Die Steuer für jeden weiteren Hund soll statt bisher 72 Euro künftig bei 96 Euro liegen (plus 24 Euro).

Bisher sollte die Erhöhung jeweils doppelt so hoch ausfallen. Das stieß auf viel Unverständnis bei Hundebesitzern und Stadträten. Der Rat hatte deshalb im Juni die Steuern nicht beschlossen, sondern über das Thema nur in so genannter erster Lesung beraten. Mehrere Fraktionen machten eigene Vorschläge, auch aus Ortschaftsräten kamen Ideen. Die Stadtverwaltung betont nun, mit dem Vorschlag, der jetzt auf dem Tisch liege, würde sowohl die notwendige Haushaltskonsolidierung als auch die Steuerbelastung der Hundehalter im Blick behalten. Die möglichen Höchstwerte seien bei weitem nicht ausgereizt worden.

Oberbürgermeister Sven Strauß (SPD) hatte bei der ersten Lesung auch daran erinnert, dass die Stadt das Tierheim vorhalte, das jährlich Kosten von 120.000 Euro verursache. Das Defizit müsse gedeckt werden. Die Stadtverwaltung begründete die Pläne darüber hinaus mit den Finanzhilfen in Millionenhöhe, die die Stadt in den vergangenen Jahren vom Land erhalte hatte. Mit dem Geld aus dem sogenannten Ausgleichsstock für notleidende Kommunen sei die Stadt vom Finanzministerium in Magdeburg aufgefordert worden, die Haushaltskonsolidierung konsequent weiterzuführen. „Unter anderem wurde dabei auf das Potenzial hinsichtlich der Hundesteuern hingewiesen“, hieß es. Eine Erhöhung mindestens auf den Durchschnitt der anderen Kreisstädte im Land ist nach Ansicht des Ministeriums vertretbar, hieß es.