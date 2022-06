Hunderte Mitarbeiter im Gesundheitswesen in Mansfeld-Südharz sind ungeimpft

Hunderte Mitarbeiter im Gesundheitswesen in Mansfeld-Südharz sind noch immer ungeimpft gegen das Coronavirus.

Sangerhausen/MZ - Knapp 600 Personen haben sich bislang im Landkreis der einrichtungsbezogenen Impfpflicht entzogen. Das teilte Landrat André Schröder (CDU) mit. Diese Personen verteilten sich auf 173 Unternehmen in Mansfeld-Südharz. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht war am 16. März unter großer Beachtung der Öffentlichkeit bundesweit in Kraft getreten.