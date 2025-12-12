Hund in Dittichenrode ausgesetzt Pekinesen-Mischling an Haltestelle zurückgelassen - warum Besitzerin straffrei bleibt

Eine Pekinesen-Mischlingshündin sorgte Ende August in Dittichenrode für Aufsehen: Kinder entdeckten das angebundene Tier an einer Bushaltestelle. Die Besitzerin konnte ermittelt werden – doch eine Strafe bleibt aus. Wie die Behörden das begründen.