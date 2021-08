Hubsteiger kippt zur Seite: Mann muss in zehn Meter Höhe bis zur Rettung ausharren

Sangerhausen/MZ - Unheimliches Glück im Unglück hat am Mittwochnachmittag der Mitarbeiter einer Firma gehabt, die mit einem Hubsteiger an einem Wohnblock in der Sangerhäuser Karl-Marx-Straße im Einsatz war. Gegen 15.30 Uhr sackten die Stützen an dem Lkw, auf dem das Gerät montiert war, plötzlich weg. Der auf eine Höhe von mehr als zehn Metern ausgefahrene Arm des Hubsteigers kippte zur Seite. Zum großen Glück des Mitarbeiters, der sich gerade im Korb befand, blieb er aber an der Fassade des Wohnblocks hängen.

Nur wenige Zentimeter fehlten an einer Tragödie. In schwindelnder Höhe musste der Mann ausharren, bis die Freiwillige Feuerwehr Sangerhausen mit der Drehleiter anrückte. Über die wurde er dann unverletzt nach unten gebracht, wie die Polizei bestätigte. Feuerwehrleute vor Ort sprachen von einem großen Glücksfall. Angesichts der Höhe hätte der Arbeitsunfall sehr tragisch enden können. Warum die Stützen am Lkw wegsacken konnten, war am Mittwochnachmittag zunächst unklar.