Am 12. Juni wurde über Lengefeld, Unterrißdorf und Hettstedt ein Hubschrauber gesichtet. Doch offiziell angemeldet war kein Flug ...

Ein Polizeihubschrauber kreist am Himmel.

Sangerhausen/Eisleben/MZ - Am Montag hat die Sonne geschienen im Landkreis, bei fast

wolkenlosem Himmel. Alles in allem herrschte perfektes Flugwetter. Im Laufe des Tages erschienen dann auch gleich mehrfach Hubschrauber am Himmel, die die Bürger am Boden nicht zuordnen konnten.