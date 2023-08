Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen - Rot und Gold sind die prägenden Farben auf dem Plakat, dass auf die Ausstellung „Das Blut der Nachtigall -eine Hommage an die Rose“ in der Sangerhäuser Kirche Sankt Ulrici hinweist. „Vielleicht ist es ein bisschen viel Rot“, sinniert Inge Hildebrandt Schmidt beim Betrachten des Originalbildes in der Kirche. „Und das Gold ist auch nur wegen 900 Jahre Ulrichkirche“, sagt sie. „Sonst hätte ich es nicht so gemalt.“ Kunstinteressierte Besucher ihrer derzeitigen Bilderausstellung sehen es anders. Schon dieses erste Bild nimmt gefangen und macht Lust auf mehr.