Holztransporter sorgen in Questenberg für Dreck und großen Ärger

Questenberg/MZ - Der Ärger in Questenberg ist groß: „Wir haben ein Problem mit dem Holzeinschlag“, machte Ortsbürgermeister Norbert Volknandt (Questenverein) in der Südharz-Gemeinderatssitzung am Dienstagabend seinem Herzen Luft. Wobei seine Kritik nicht dem Einschlagen des Holzes, sondern dem Abtransport gilt. Denn seit ein paar Tagen werden die Stämme, die zu großen Poldern aufgeschichtet am Ortseingang lagern, abgefahren. Die schweren Fahrzeuge rollen durch das kleine Dorf und ausgerechnet durch die marode Hirtengasse, die schon seit mehreren Jahren wegen ihres baulichen Zustands zu den größten Sorgenkindern der Gemeinde Südharz gehört.