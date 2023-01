Obersdorf/MZ - Der Versuch ist geglückt. Das Holz, das der Landesforstbetrieb Süd im Jahr 2020 mitten im Wald in Folie einpackt hatte, um es für den späteren Verkauf frisch zu halten, hat die Lagerung in bester Qualität überstanden. Das erklärte Forstbetriebsleiter Holger Koth jetzt auf MZ-Anfrage. „Sowohl das Nadelholz als auch die Eichenstämme haben sich in der Folie super gehalten und die wissenschaftlichen Erkenntnisse in der Praxis bestätigt“, sagt Koth.

