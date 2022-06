Hoher Sachschaden bei Unfall auf B86 - Tief stehende Morgensonne hatte Fahrer geblendet

Riestedt/MZ - Sirenenalarm am Donnerstagmorgen kurz vor acht Uhr in Oberröblingen. Auf der Bundesstraße 86 in Richtung Riestedt hatte es einen Unfall gegeben, in den insgesamt drei Fahrzeuge verwickelt waren. Minuten später gab der Landkreis Mansfeld-Südharz über die Warn-App Biwapp die Meldung heraus, dass die B86 bei Riestedt voll gesperrt ist.

