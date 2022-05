Hohe Spritpreise sorgen für Frust an Zapfsäulen in Mansfeld-Südharz - Berufspendler leiden besonders

Spritpreise an einer Tankstelle in Sangerhausen

Sangerhausen/MZ - Der Benzinpreis ist an diesem Dienstagvormittag mit 1,749 Euro für einen Liter Super an einer Tankstelle in Sangerhausen auf einem hohen Stand, tags zuvor war es mit 1,809 Euro gar der höchsten Stände seit langem. Die Schmerzgrenze ist für viele Autofahrer erreicht.