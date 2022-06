Hohe Ehre für Clemens Ritter von Kempski

Magdeburg/Stolberg/MZ - Durch den Erwerb von Waldflächen 1994 nach Stolberg (Mansfeld-Südharz) gekommen, als Hotelier etabliert, seit drei Jahren im Gemeinderat Südharz engagiert - all das ist über Clemens Ritter von Kempski (parteilos) bekannt. Dass er gut fünf Jahre lang als zweiter Notarzt bei den Maltesern in Oschersleben beim Rettungsdienst mitgefahren ist, ehrenamtlich, weiß kaum jemand. Doch selbst diesen Fakt hat Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) in seiner Laudatio erwähnt, bevor er dem 59-jährigen Stolberger am Montag in der Staatskanzlei das Verdienstkreuz am Bande - so die offizielle Bezeichnung - verlieh.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<