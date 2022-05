Hoffnung auf mehr Fahrgäste - wie bereiten sich die Verkehrsunternehmen in MSH vor?

Was VGS und Abellio kurzfristig noch zu organisieren hatten und wo es beim Nahverkehrsticket auch Engpässe geben könnte.

Jetzt zu kaufen, ab dem 1. Juni nutzbar: das Neun-Euro-Ticket. Damit es gültig ist, muss der Name des Reisenden darauf notiert werden.

Sangerhausen/MZ - Er werde jetzt in Orte fahren, wo er gar nicht hin möchte, „einfach weil ich dieses Ticket habe“. Das sagte Entertainer Harald Schmidt als er zum Neun-Euro-Ticket für Bus und Bahn gefragt wurde. Ob wohl viele Mansfeld-Südharzer so denken werden wie der Spaßvogel, den wohl die meisten aus dem TV kennen? Man wisse natürlich nicht, wie das Ticket angenommen werde, sagte Anja Großmann, Pressesprecherin der Verkehrsgesellschaft Südharz (VGS). Dennoch hofft man bei der VGS auf neue Fahrgäste - die am besten auch wiederkommen.