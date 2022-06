Hoffest in Allstedt wird am Samstagmorgen für ungewöhnliche Geräuschkulisse sorgen

Allstedt/MZ - Die Pause war lang. Umso mehr genießen es die Mitglieder des Allstedter Heimatvereins, dass sie in diesem Jahr ihr Hoffest im vereinseigenen Domizil am Markt endlich wieder so feiern können, wie es die Gäste gewöhnt sind. Nach der Disko zum Auftakt am Freitagabend sollte man sich am Samstagmorgen im Allstedter Stadtzentrum nicht über eine ungewöhnliche Geräuschkulisse wundern. Ab 8 Uhr bringen nämlich die Geflügelzüchter ihre Hähne zum Wettkrähen an den Start. Wer innerhalb einer Stunde am häufigsten krakeelt gewinnt.

