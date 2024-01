Hochwasser in Mansfeld-Südharz Warum ein Rollstuhlfahrer, zwei Mittelalterfans und ein Karnevalist Sandsäcke gegen die Flut füllen

Hochwasser in Mansfeld-Südharz: Helfer aus nah und fern befüllen an der zentralen Station in Berga die Sandsäcke. Viele von ihnen sind durch ihre Hobbys mit der Region und den Menschen verbunden.