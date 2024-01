Im Landkreis Mansfeld-Südharz ist die Hochwasser-Lage vielerorts stabil, die Pegel der Helme fallen. Wie die Situationen an den einzelnen neuralgischen Punkten ist und wie die Sitzung am Freitag im Katastrophenstab ablief.

Sangerhausen/MZ - Der Raum ist klein, die Entscheidungen, die hier getroffen werden, sind es nicht. An einem ovalen Tisch mit hellem Holz sind an diesem Freitagmorgen in der Leitstelle am Schartweg in Sangerhausen alle wichtigen Mitglieder des Katastrophenstabs versammelt.