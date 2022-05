Hochwasser in Mansfeld-Südharz? An Helme und Thyra entspannt sich die Lage - vorerst

Sangerhausen/MZ - Nachdem die Pegelstände an Thyra und Helme am Montag zwischenzeitlich nach oben geschnellt waren, fielen diese im Verlaufe des Dienstags wieder. Am Dienstagmittag, 15 Uhr, lag der Pegelstand der Thyra bei Stolberg bei 69 Zentimeter und damit sogar knapp unter der Marke, die Alarmstufe 1 auslöst.

