Der anhaltende Anstieg des Grundwassers nach dem Hochwasser im Südharz stellt eine ernsthafte Bedrohung für die Region dar. Über 100 Haushalte in den Gemeinden Bennungen und Roßla sind betroffen.

Symbolfoto - In vielen Kellern im Südharz steht noch Wasser - nach dem Helme-Hochwasser steigt das Grundwasser in der Region noch immer.

Roßla/MZ. - Vordergründig sieht es nach Entspannung im Flutgebiet der Helme aus. Doch unter der Erde ist dem noch nicht so. „Das Grundwasser in den Häusern in Roßla und Bennungen steigt immer noch an“, sagt Peter Kohl (parteilos), Bürgermeister von Südharz. Woran dies genau liegt, kann nicht mit einhundertprozentiger Sicherheit gesagt werden.