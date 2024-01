Im Katastrophengebiet an der Helme verharren die Pegel auf Hohem Niveau. Es wird weiter versucht, Platz in der Talsperre zu schaffen. So ist die Lage am ersten Tag des neuen Jahres:

Wie hier in Oberröblingen kämpften die Fluthelfer überall an der Helme mit Sandsäcken gegen das Hochwasser.

Sangerhausen/MZ/DUR - Im Katastrophengebiet an der Helme verharren die Pegel auf Hohem Niveau. Es wird weiter versucht, Platz in der Talsperre zu schaffen. Am Neujahrs-Vormittag (10.45Uhr) betrug der Wasserstand in Bennungen 2,42 Meter. So ist die Lage am ersten Tag des neuen Jahres:

Straßensperrungen durch Hochwasser an der Helme: Gebiet weiträmig umfahren

Am Vormittag des Neujahrstages ist die Kreisstraße zwischen Wallhausen und Brücken (K 2298) wegen Überflutung voll gesperrt worden, teilte die Leitstelle des Landkreises mit. Eine Umleitung sei ausgeschildert.

Die Leitstelle gab folgende Handlungsempfehlung: „Umfahren Sie das betroffene Gebiet weiträumig.

Der Stausee Kelbra und die Helme sind am Freitag die am stärksten vom Hochwasser betroffenen Gebiete. In Roßla helfen Einwohner und Einsatzkräfte beim Verbauen von Sandsäcken. (Schnitt: Christian Kadubietz/Kamera: Steffi Rohland)

Fahren Sie nicht durch überflutete Straßen. Schon eine geringe Wasserhöhe kann die Steuerung behindern.

Folgen Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte.“ Wegen des Hochwassers ist bereits seit Tagen die B 85 zwischen Kelbra und Berga gesperrt. Die mit Sandsäcken verbaute Straße dient nun als Art Ersatzdeich.

Neue Unwetterwarnung für den Südharz

Für Mansfeld-Südharz und angrenzende Gebiete in Thüringen besteht von Dienstag, 2. Januar, 0 Uhr, bis Donnerstag, 4. Januar, 0 Uhr, eine neue Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Es werden dabei im Einzugsgebiet der Helme Niederschlagsmengen zwischen 60 und 80 Litern pro Quadratmeter erwartet. Entwarnung sieht anders aus.