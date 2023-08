Eine Abfahrt beim im Bau befindlichen Kreisverkehr sorgt in Sangerhausen für Aufregung. Man fürchtet, dass das Hochhaus zeitnah abgerissen wird. So ist der Stand der Dinge.

Der neue Kreisel in Sangerhausen mit dem „toten Arm“ in Richtung Hochhaus.

Sangerhausen/MZ - Der im Bau befindliche neue Kreisverkehr an der Erfurter Straße in Sangerhausen wächst. Seit einigen Tagen sind Arbeiter mit Schachtarbeiten für die Kreiselabfahrten beschäftigt. Dabei entsteht auch eine, die direkt in Richtung des benachbarten Hochhauses zeigt. Das sorgt nun für Gerüchte, wie Anrufe am Redaktionstelefon zeigen.