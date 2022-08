Hitzige Diskussion um den Verkaufspreis für Immobilien in Allstedter Ortsteilen

Auch die alte Dorfstraße Nummer 18 bis 24 in Beyernaumburg soll an die Wohnungsgesellschaft Allstedt übertragen werden.

Allstedt/MZ - In einer leidenschaftlichen Diskussion hat sich Allstedts Stadtrat Montagabend erneut mit der Übertragung von Immobilien aus dem Eigentum der Stadt in den Bestand der Wohnungsgesellschaft Allstedt (WG) beschäftigt. Die Gemüter erhitzten sich dabei an den beiden Varianten für den Verkaufspreis.