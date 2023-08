Ulrich Sieblist restauriert das Wachsbild in Rosperwenda. Das Bild stammt aus der Zeit um 1850.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Rosperwenda /MZ - Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht: Vergleicht man die Fotos auf dem Display des Tablets mit dem Bild an der Wand ahnt man, welche Arbeit Ulrich Sieblist hier geleistet hat. Das historische Wachsbild zeigt das Motiv von Leonardo da Vincis berühmten Gemälde „Das letzte Abendmahl“. Ohne Rahmen hat es eine Größe von 103 mal 50 Zentimeter. Im Laufe der Jahre wurde es von einem weiß-grauen Belag überzogen, bevor es der Restaurator in stundenlanger geduldiger Arbeit reinigte. Nun erstrahlen die Farben des Bildes wieder in ihren originalen Farbtönen.