Himmelfahrt geht’s los: Was die Besucher beim diesjährigen Questenfest erwartet

Questenberg/MZ - Aufatmen und große Vorfreude: In diesem Jahr lädt der Questenverein nach zweijähriger Coronazwangspause wieder zum traditionellen Questenfest ein. Natürlich wird das erst am Pfingstwochenende gefeiert, aber die Vorbereitungen starten wie üblich am Himmelfahrtstag,

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<