Sangerhausen/MZ - In den nächsten Wochen beginnen gleich mehrere Baumaßnahmen in der Sangerhäuser Kernstadt und in einigen Ortsteilen. Außerdem wurden Arbeiten abgeschlossen. Oberbürgermeister Sven Strauß (SPD) hat in der jüngsten Stadtratssitzung einen Überblick darüber gegeben, was geplant und auch gerade fertiggestellt worden ist.