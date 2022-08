Heimatverein Allstedt will Adventsmarkt organisieren

Allstedt/MZ - Sonne satt und 30 Grad - im Moment denkt kaum jemand an die Vorweihnachtszeit. In Allstedt hat man das Thema aber schon auf dem Schirm. Denn die Burgweihnacht, die 2018 und ’19 im Hof der Kernburg stattfand, wird auch in diesem Jahr nicht möglich sein. In den beiden Vorjahren haben Coronabeschränkungen den Markt verhindert. Jetzt machen es die bevorstehenden Bauarbeiten unter Regie der Kulturstiftung unmöglich, einen Weihnachtsmarkt in der Kernburg zu planen.