Am Mühlentag kann die Obermühle in Edersleben besichtigt werden. Ein Blick hinter die Kulissen der alten Mühle, die 1430 erstmals erwähnt wurde.

Am Pfingstmontag

Pfingstmontag wird wieder zum Mühlentag in die Obermühle nach Edersleben eingeladen.

Edersleben/MZ - Was ist Kleie? Wie entsteht gequetschter Weizen und Gerste? Das erfahren die Besucher am Pfingstmontag beim Mühlentag. Da lädt der Heimat- und Mühlenverein Edersleben in die Obermühle, Friedrich-Engels-Berg 25, ein.